Економіка

За даними Politico, 38% штату державного концерну Укроборонпром складають жінки
30 Жовтня 2024 08:40
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жінки, Укроборонпром
Ілюстрація Наталії Дельгадо

На відміну від українських чоловіків призовного віку, жінки мають право виїхати з охопленої війною країни, і мільйони вже зробили це. Але багато хто вирішив залишитися: одні йдуть добровольцями в армію, інші заповнюють прогалини в економіці.

Жінки замінили чоловіків на різних роботах, від будівництва до водіння вантажівок, пише Politico.

Присутність жінок на оборонних підприємствах також зростає, і становлять 38% робочої сили в державному оборонному концерні “Укроборонпром”. Ще більше жінок задіяні в оборонних компаніях приватного сектору.

40-річна Валентина активно займається оборонною промисловістю. Вона є головою правління оборонного підприємства, тому попросила змінити її ім’я з міркувань безпеки, побоюючись, що інакше росіяни можуть її ідентифікувати. Вона повернулася на роботу в збройову компанію лише через декілька місяців після декретної відпустки.

Виробництво продовжувалося навіть тоді, коли до Києва підступали росіяни. На території підприємства в укритті ховалися тисячі цивільних. Декілька найкращих спеціалістів, у тому числі заступник Валентини, пішли на війну добровольцями; їх місця зайняли жінки та пенсіонери.

“Мій нинішній персонал в основному дуже старший. Так, їм важко працювати, але їхній досвід безцінний, хоча деяким за 80 років і більше”, – розповіла Валентина.

Журналісти поспілкувалися й з іншими жінками, які під час повномасштабної війни опанували нові професії. Одна з них, дружина військового, окрім юридичної практики займається тепер виготовленням БпЛА.


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