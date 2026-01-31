За $6000 обіцяв допомогу в ухиленні від служби: поліція затримала представника ГО

У Вінницькій області правоохоронці затримали представника громадської організації, якого підозрюють у сприянні ухиленню від військової служби за гроші. За свої «послуги» чоловік вимагав 6000 доларів.

За даними Національної поліції, йдеться про співробітника відділу комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю осередку всеукраїнської громадської організації. Замість викриття корупційних схем він налагодив власну протиправну діяльність.

За 6000 доларів підозрюваний обіцяв вплинути на керівництво військової частини та вирішити питання щодо звільнення військовослужбовця від проходження служби. Правоохоронці затримали його під час отримання неправомірної вигоди.

Під час обшуків було вилучено 6 тисяч доларів, посвідчення співробітника комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю всеукраїнської громадської організації, мобільні телефони та автомобіль.

Поліція затримала представника громадської організації за підозрою у зловживанні впливом / Фото: Нацполіція

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за статтею 369-2 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводилися спільно з Вінницьким зональним відділом Військової служби правопорядку та Управлінням внутрішньої безпеки у Збройних силах України. Процесуальне керівництво здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.