За 2 000 км від України: у Тюмені повідомили про атаку безпілотників на НПЗ

Увечері 6 жовтня в Тюмені пролунали повідомлення про атаку безпілотників на території місцевого нафтопереробного заводу в районі Антипіно. Як повідомляють російські телеграм-канали, у місті було чути вибухи, а в промислову зону виїхало кілька пожежних машин.

Згідно з офіційною інформацією інформаційного центру уряду Тюменської області, три БПЛА були знешкоджені на території підприємства.

«Інформація про виявлення безпілотників надійшла сьогодні ввечері. На місце прибули всі екстрені служби. Їхні оперативні дії запобігли детонації дронів. Постраждалих немає, вибухів і загоряння не сталося. Усі підприємства в цьому районі працюють у штатному режимі», — йдеться у заяві регіональної влади.

Водночас у місцевих пабліках з’явилися відео з колонами спецтехніки, а очевидці повідомляли, що чули щонайменше два вибухи.

Російське МНС заявило, що не зафіксувало пожежі на нафтопереробному заводі.

Відстань від України до Тюмені становить близько 2 000 кілометрів, що робить цей інцидент однією з найбільш віддалених атак дронів на території Росії від початку повномасштабного вторгнення.