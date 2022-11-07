Суспільство

З втратами росіян під Павлівкою розбиратиметься прокуратура

7 Листопада 2022 08:10
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росія, війна

Повідомлення у соцмережах про втрати морської піхоти Тихоокеанського флоту перевірить прокуратура. З таким зверненням до відомства звернувся губернатор Примор’я Олег Кожем’яко. Глава регіону вважає, що це може бути «вкиданням з боку супротивника – українських спецслужб».

Напередодні у багатьох телеграм-каналах російських воєнкоррів та Z-пабликах поширювався лист від імені бійців 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У листі військовослужбовці зверталися до Кожем’яко та скаржилися на погане командування, а також на великі втрати у живій силі та техніці при наступі на Павлівку (Донецька область).

Першим про сам факт такого листа повідомив воєнкор ВДТРК Олександр Сладков. Він написав, що у Павлівці «важка ситуація», а лист морпіхів 155-ї бригади був відправлений до Міноборони та Кожем’яко.

«Морпіхи просять Олега Кожем’яко звернутися до МО, щоб надіслали комісію, для термінового розбору ситуації. У листі звучать три гучні прізвища, знаю, але не наводжу. Втім, і сам пост публікую, бо про ситуацію в Павлівці нагору товкмачать уже кілька днів, а кров все ллється і ллється», — написав Сладков у своєму пості.


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