Економіка

З українського порту вийшло останнє судно “зернової угоди”

16 Липня 2023 13:50
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зерновий коридор

Незадовго до спливу строку “зернової угоди” з Одеського порту вийшло останнє судно з українським збіжжям. Про це у неділю, 16 липня, повідомляє Reuters з посиланням на очевидців та дані MarineTraffic. Якщо Росія не погодиться на чергову пролонгацію документа про експорт українського зерна Чорним морем, строк дії угоди завершиться 17 липня.

Як відомо, “зернову угоду” уклали в липні 2022 року, оскільки вивезення сільськогосподарської продукції з України морем було заблоковане через війну, розв’язану проти неї Росією. За участі ООН і Туреччини з Україною та РФ у Стамбулі 22 липня 2022 року були підписані документи щодо створення “зернового коридору” для вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також щодо експорту Росією зерна та добрив. Однак Росія, регулярно блокуючи угоду, заявляє, що через санкції, зокрема, не здійснюються операції з оплати експортованої нею продукції, і “зерновому коридору” доведеться підшукувати альтернативи, якщо “Россельхозбанк” не під’єднають до SWIFT.

Термін дії угоди для “зернового коридору” встановлювався на 120 днів із можливістю продовження, останнім часом РФ продовжувала її лише на 60 днів.

За даними ООН, за час дії угоди Україна експортувала 32,8 мільйона тонн зернових та олійних культур, в основному – кукурудзу та пшеницю. Це більш як половина загального обсягу сільгоспекспорту за минулий сезон (58 мільйонів тонн).


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