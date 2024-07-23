Суспільство

З серпня можна подати заяву до Міжнародного реєстру збитків ще за 12-ма категоріями
23 Липня 2024 14:29
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збитки
Чоловік і жінка дивиться, як пожежники гасять пожежу в їхньому будинку, що постраждав від уламків російської ракети. Київ, 7 лютого 2024 року / Фото Суспільне

З серпня цього року відкриється можливість подати заяву до Міжнародного реєстру збитків для України за 12-ма новими категоріями. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 23 липня.

Зокрема надіслати заяву можна буде щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

«Механізм подачі заявок буде так само цифровізований і доступний у Дії. Принцип «росія заплатить» невідворотно буде втілений в життя», — наголосив Прем’єр-міністр.

Наразі українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

Глава Уряду привітав рішення ЄС про зміну статусу асоційованого члена на учасника в Міжнародному реєстрі збитків для України.

Шмигаль також повідомив, що Міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця.

«Кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК», — зауважив Прем’єр-міністр.

Як наголосив очільник Уряду, Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення й оборону нашої держави.


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