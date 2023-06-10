У Кабміні назвали суму збитків від підриву Росією Каховської ГЕС

Орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд гривень.

“Україна продовжує втрачати воду. Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об’єму або 12,24 куб.км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися”, – повідомив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини.

Вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк “Нижньодніпровський”.

Продовжується обміління акваторії у нацпарках “Великий Луг” – на 4,2 метра та “Кам’янська Січ” – на 6 метрів.

Окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Через підрив дамби Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів.