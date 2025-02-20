Кримінал

На Закарпатті за незаконний видобуток мінвод затримали керівництво санаторію: збитки понад пів мільярда гривень
20 Лютого 2025 15:12
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Склад із незаконно видобутою мінеральною водою / Фото: Поліція Закарпаття
Склад із незаконно видобутою мінеральною водою / Фото: Поліція Закарпаття

Поліція Закарпаття затримала керівництво санаторію за заподіяння державі збитків на понад пів мільярда гривень. Очільника та заступника комплексу підозрюють у незаконному видобутку мінеральних вод.

Про це повідомляє поліція Закарпаття.

Встановлено, що 46-річний директор санаторного комплексу та його 30-річний заступник, маючи ліцензію на видобуток мінеральних вод зі свердловини на Мукачівщині, здійснили врізку в трубу з мінеральною водою поза дозволеними межами.

Так за пів року фігуранти незаконно видобули 26 000 м³ вуглекислих мінеральних вод, які перевозили у цистернах до місць розливу, а опісля – продавали на території всієї країни. Унаслідок такої протиправної діяльності держава зазнала збитків у понад 644 млн грн.

Слідчі повідомили керівникам санаторію про підозру в порушенні правил охорони або використання надр і незаконного видобування корисних копалин. Обом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави загальною сумою майже 1 200 000 грн.

Керівництво санаторію на Закарпатті підозрюють в незаконному видобутку мінвод / Фото: Поліція Закарпаття

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