З Сектору Газа терміново потрібно евакуювати 243 українця – Лубінець

У Секторі Газа залишаються заблокованими цивільні громадяни України. Ситуація там критична. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

“… наразі термінової евакуації потребують 243 українці, а саме жінки та діти”, – написав він у Facebook.

За словами Лубінця, він зараз знаходиться у Каїрі (Єгипет), де співпрацює з Національною комісією з прав людини Єгипту, аби якнайшвидше допомогти громадянам України.

“Зокрема, провів зустріч із Президенткою комісії Муширою Хаттаб. Основне питання – механізм повернення додому українців”, – написав уповноважений ВРУ з прав людини.