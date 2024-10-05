Спорт

З Росією ніхто не хоче грати у футбол
5 Жовтня 2024 17:28
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футбол
Збірна Росії з футболу / Фото РИА Новости

Російський футбольний союз (РФС) запропонував Федерації футболу Пакистану провести товариський матч національної команди країни з росіянами, повідомляє Geo.TV. Однак пакистанська сторона відповіла відмовою.

РФС пропонував провести зустріч у Росії 11 жовтня, Російський футбольний союз заявляв про готовність узяти всі витрати на себе. Однак Пакистан відмовився, пославшись на брак часу на підготовку до гри.

Як пише «Интерфакс», 23 вересня РФС опублікував розширений склад збірної Росії на жовтневі матчі, до нього увійшли 42 гравці. Суперників росіян по товариських зустрічах РФС обіцяв озвучити пізніше.

До теперішнього моменту домовленостей щодо ігор не досягнуто, ЗМІ повідомляли про можливе скасування жовтневого тренувального збору.


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