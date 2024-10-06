З понеділка зросте вартість оформлення паспортних документів

З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП “Документ” на території України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті держпідприємства.

Тариф на пакет сервісних послуг “Стандарт” становитиме:

Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн.;

Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн.;

Обмін посвідчення водія – 950 грн.;

Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн..

Проставлення апостиля – 650 грн..

“Фахівці Центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс” надають консультації онлайн та у телефонному режимі. Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг – напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 (044) 597-87-77”, – йдеться у повідломленні.