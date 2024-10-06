Економіка

З понеділка зросте вартість оформлення паспортних документів
6 Жовтня 2024 16:27
читать на русском →

З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП “Документ” на території України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті держпідприємства.

Тариф на пакет сервісних послуг “Стандарт” становитиме:

  • Оформлення громадянам України паспортних документів – 650 грн.;
  • Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру – 1250 грн.;
  • Обмін посвідчення водія – 950 грн.;
  • Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу – 950 грн..
  • Проставлення апостиля – 650 грн..

“Фахівці Центрів обслуговування громадян “Паспортний сервіс” надають консультації онлайн та у телефонному режимі. Якщо у вас є питання щодо сервісних послуг – напишіть у приватні повідомлення на офіційних сторінках в Фейсбук та Інстаграм або зателефонуйте до контактного центру за номером +38 (044) 597-87-77”, – йдеться у повідломленні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Жовтня 2024 19:31

Російські військові знову розстріляли українських полонених
6 Жовтня 2024 20:45

Зеленський доручив Сирському працювати над планом перемоги
6 Жовтня 2024 18:13

Росіяни скинули на Костянтинівку три КАБ – є жертви
6 Жовтня 2024 17:26

Збірна Україна виборола бронзові медалі на Чемпіонаті світу з футзалу
6 Жовтня 2024 17:13

У Генштабі повідомляють про напружену ситуацію на Курахівському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки