З початку зими на Харківщині на водоймах загинули 8 людей

З початку зими на водоймах Харківщини загинули восьмеро людей, серед них — дитина.

Четверо загиблих — рибалки, сказав Суспільне Харків речник надзвичайників області Євген Василенко.

Стосовно ще трьох людей, знайдених під кригою, триває слідство, щоб встановити причину смерті.

“У порівнянні з минулим роком цифри однакові: за цей же період у 2022 році загинули 4 рибалок й одна дитина”, — каже Василенко.

У ДСНС попереджають, що наприкінці тижня погода зміниться, небезпека провалитися зросте.

“Наразі крига серйозно промерзла, але слід пам’ятати, що скоро потепління, й це ризик. Треба слідувати правилам безпеки. Мати засоби для самопорятунку. Не виходити на кригу під час плюсових температур”, — сказав Євген Василенко.