Суспільство

З початку зими на Харківщині на водоймах загинули 8 людей

11 Січня 2023 21:52
10
дснс

З початку зими на водоймах Харківщини загинули восьмеро людей, серед них — дитина.

Четверо загиблих — рибалки, сказав Суспільне Харків речник надзвичайників області Євген Василенко.

Стосовно ще трьох людей, знайдених під кригою, триває слідство, щоб встановити причину смерті.

“У порівнянні з минулим роком цифри однакові: за цей же період у 2022 році загинули 4 рибалок й одна дитина”, — каже Василенко.

У ДСНС попереджають, що наприкінці тижня погода зміниться, небезпека провалитися зросте.

“Наразі крига серйозно промерзла, але слід пам’ятати, що скоро потепління, й це ризик. Треба слідувати правилам безпеки. Мати засоби для самопорятунку. Не виходити на кригу під час плюсових температур”, — сказав Євген Василенко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Січня 2023 16:12
147

Польща передасть Україні роту танків Leopard
11 Січня 2023 20:29
117

Найближчі 24 години у Соледарі будуть критичними
11 Січня 2023 20:20
47

Подоляк: Без надання нам ракет і танків війна може затягнутися на десятиліття
11 Січня 2023 18:16
67

Генштаб: Ворог намагається взяти під контроль Соледар, бої тривають
11 Січня 2023 17:46
89

Шойгу зробив перестановки у командуванні військовими діями в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
усі думки