Суспільство

З початку вторгнення Росія вбила 480 дітей в Україні – прокурори

7 Травня 2023 11:47
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діти

Станом на ранок 6 травня 2023 року внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні постраждало понад 1444 дитини. 

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора. 

Від 24 лютого 2022 року 480 дітей в Україні загинули, ще понад 964 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що ці цифри не остаточні, адже триває підрахунок постраждалих дітей в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в: 

  • Донецькій області – 455;
  • Харківській – 275; 
  • Київській – 128;
  • Херсонській – 96; 
  • Запорізькій – 89;
  • Миколаївській – 89; 
  • Чернігівській – 70; 
  • Дніпропетровській – 67;
  • Луганській – 66.

У відомстві додають, що двоє дітей в Україні загинули 5 травня. 

“У лікувальному закладі померла 16-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень через обстріл військами РФ 29 квітня м. Краматорськ Донецької області. 

Внаслідок авіаудару по м. Глухів Сумської області поранено 12-річну дівчинку”, – додають в ОГП.  

Окрім цього, від початку повномасштабної війни в Україні розшукали понад 11 тисяч дітей, депортованих до РФ. 


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