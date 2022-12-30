З початку воєнного стану Україну намагалися покинути 12 тис. ухилянтів

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого та запровадження військового стану Україну намагалися незаконно залишити 12 тис. військовозобов’язаних чоловіків, повідомляє Державна прикордонна служба України.

“З початку повномасштабної війни розпочато понад 2100 кримінальних проваджень: понад 430 з них – за незаконне переправлення осіб, за підробку документів – 1650, за ухилення від призову – понад 20. Понад 950 осіб оголосили підозри у скоєнні цих злочинів та понад 350 осіб уже притягнуті до кримінальної відповідальності. Також зафіксовано 410 безуспішних спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 млн грн”, – зазначається у повідомленні у Facebook.

Крім того, з початку військового стану зафіксовано 12 випадків виявлення потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону. Також прикордонники виявили тіла трьох чоловіків, які загинули в горах.