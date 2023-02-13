Політика

З початку широкомасштабної агресії знищено понад 138 тис. окупантів – Генштаб

13 Лютого 2023 08:17
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 138340 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3283 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од,
  • артилерійських систем – 2290 (+3) од,
  • РСЗВ – 465 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
  • літаків – 296 (+0) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 217 (+2).

Дані уточнюються.


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