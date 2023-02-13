З початку широкомасштабної агресії знищено понад 138 тис. окупантів – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 138340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3283 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од,
- артилерійських систем – 2290 (+3) од,
- РСЗВ – 465 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 234 (+0) од,
- літаків – 296 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 217 (+2).
Дані уточнюються.
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