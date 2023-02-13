Політика

З початку широкомасштабної агресії знищено понад 138 тис. окупантів – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 13.02.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 138340 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3283 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 6492 (+4) од,

артилерійських систем – 2290 (+3) од,

РСЗВ – 465 (+0) од,

засоби ППО ‒ 234 (+0) од,

літаків – 296 (+0) од,

гелікоптерів – 286 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+0),

крилаті ракети ‒ 857 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5150 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 217 (+2). Дані уточнюються. Поділитися:



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