З початку широкомасштабного вторгнення знищено понад 180 тис. окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3646 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,
- артилерійських систем – 2770 (+5) од,
- РСЗВ – 535 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 319 (+3).
Дані уточнюються.
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