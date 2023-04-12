Політика

З початку широкомасштабного вторгнення знищено понад 180 тис. окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3646 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,

артилерійських систем – 2770 (+5) од,

РСЗВ – 535 (+0) од,

засоби ППО ‒ 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 319 (+3). Дані уточнюються. Поділитися:



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