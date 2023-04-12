Політика

З початку широкомасштабного вторгнення знищено понад 180 тис. окупантів

12 Квітня 2023 08:15
32
читать на русском →
втрати ворога

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3646 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2770 (+5) од,
  • РСЗВ – 535 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,
  • спеціальна техніка ‒ 319 (+3).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Квітня 2023 11:23
18

Зеленський відреагував на відео зі стратою українського полоненого
12 Квітня 2023 10:48
56

Малюк обіцяє з-під землі дістати потвор, які катували українського полоненого
12 Квітня 2023 10:36
33

The Economist: до диверсії на білоруському аеродромі причетні агенти СБУ
12 Квітня 2023 09:59
46

Росія вважає, що Залужний піде на Мелітополь – розвідка Британії
12 Квітня 2023 09:16
34

Сербія погодилася або вже надала зброю Україні – витік з Пентагону
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
усі думки