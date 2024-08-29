Кримінал

З початку року в Україні виявили вже 70 підозрюваних у підпалі автівок військових
29 Серпня 2024 19:45
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поліція
Спалене автівка військових у Харківській області / Фото: Нацполіція

Від початку року Нацполіція спільно з СБУ затримала понад 70 паліїв автомобілів військовослужбовців в різних областях України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Найбільше випадків підпалу зафіксували з початку року на Київщині, Харківщині, Рівненщині, в Одесі та Дніпрі.

Начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський розповів, що підпали скоюють насамперед дорослі люди, які шукають легкого заробітку, малозабезпечені, нерідко “особи, які ведуть аморальний спосіб життя”, а також діти, молодь, які теж шукають, як легко і швидко заробити гроші.

За даними слідства, у більшості випадків гроші від замовників не надходять повністю. Палії отримують плюс-мінус 500 доларів чи менше, хоча куратори обіцяють їм більше.


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