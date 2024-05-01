З початку року в Україні відкрили рекордну кількість ФОПів

За перший квартал 2024 року в Україні зареєстровано понад 74 тисячі нових фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Це на 33,6% більше, ніж за перший квартал минулого року.

Про це повідомляється на платформі для роботи з відкритими даними “Опендатабот”.

Це навіть на 18% більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році. Київ залишається беззаперечним лідером за кількістю нових справ. За перший квартал поточного року у столиці зареєстрували 10 252 нових бізнесів.

На другому місці Дніпропетровська область, де з’явилося 6,8 тисячі новостворених бізнесів. Трійку лідерів замикає Київщина з 5,7 тисячами нових ФОПів.

Кількість нових ФОПів за областями / Опендатабот

Найпопулярнішою сферою серед українських підприємців є роздрібна торгівля — це чверть новозареєстрованих ФОПів. Також у лідерах — надання індивідуальних послуг та ІТ.