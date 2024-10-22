Суспільство

З початку повномасштабного вторгнення населення України скоротилося на 10 млн, – ООН
22 Жовтня 2024 16:30
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біженці, війна
Українські біженці / Фото: УНІАН

Населення України скоротилося на 10 мільйонів, або приблизно на чверть, з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву ООН.

Виступаючи на прес-конференції в Женеві, Флоренс Бауер, голова Фонду народонаселення ООН у Східній Європі, сказала, що вторгнення в лютому 2022 року перетворило і без того складну демографічну ситуацію на щось більш важке.

“Рівень народжуваності різко впав і зараз становить близько однієї дитини на жінку, що є одним із найнижчих показників у світі”, – сказала вона. Щоб підтримувати стабільну кількість населення, потрібен коефіцієнт народжуваності 2,1 дитини на жінку.

Україна, населення якої на момент розпаду Радянського Союзу в 1991 році становило понад 50 мільйонів осіб, як і майже всі її східноєвропейські та центральноазіатські сусіди, зазнала серйозного скорочення населення. У 2021 році, останньому році перед повномасштабним вторгненням Росії, тут проживало близько 40 мільйонів осіб.

Бауер каже, що для точного обліку впливу війни на населення України доведеться почекати до закінчення війни, коли нарешті можна буде провести повний перепис.


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