З-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки

З-під завалів у будинку у Немишлянському районі Харкова, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Рятувальники деблокували її з 9-го поверху будинку.

Як повідомили в прокуратурі, ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза.

“Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок”, – зазначили в прокуратурі.

Таким чином на 21:00 внаслідок ворожого удару по 12-поверхівці одна людина загинула, 42 – дістали поранень.