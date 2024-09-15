Кримінал

З-під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки
15 Вересня 2024 21:19
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обстріли, харків
Внаслідок ворожого удару по 12-поверхівці в Харкові одна людина загинула, 42 - дістали поранень / Фото прокуратура Харківської області

З-під завалів у будинку у Немишлянському районі Харкова, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Рятувальники деблокували її з 9-го поверху будинку.

Як повідомили в прокуратурі, ідентифікація наразі неможлива: тіло майже повністю згоріло. Буде призначена ДНК-експертиза.

“Ймовірно, це 94-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою після влучання російської авіабомби у будинок”, – зазначили в прокуратурі.

Таким чином на 21:00 внаслідок ворожого удару по 12-поверхівці одна людина загинула, 42 – дістали поранень.


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