З-під завалів дома у Миколаєві дістали тіла двох загиблих

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Миколаєві після нічного обстрілу тривають.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих: чоловіка віком 31 рік та 80-річної жінки.

За інформацією під завалами перебуває ще 5 людей. Додатково залучено бульдозер, кран та екскаватор.

“Станом на 13:00 залучено 9 одиниць техніки та 37 рятувальників. Допомогу громадянам надають психологи ДСНС, загін швидкого реагування Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України”, – повідомили в ДСНС.