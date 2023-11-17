Суспільство

З окупованих територій повернули ще 5 дітей

17 Листопада 2023 14:45
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діти, окупація

П’ятеро дітей перебралися на підконтрольні Україні території, з них чотири дитини з Херсонщини і хлопчик з Донецька.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Я радий, що ще 4 дитини Херсонщини з батьками нарешті на підконтрольній Україні території. А разом з ними і хлопчик з Донецька», – йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що повернення дітей – результат системної роботи Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів опіки та піклування, служб у справах дітей.

Загалом протягом 2023 року вдалося повернути вже 156 дітей Херсонщини.


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