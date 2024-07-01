Суспільство

З окупації вдалося повернути 9 дітей
1 Липня 2024 18:09
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діти, окупація
Ілюстративне фото / Save Ukraine

На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Це – чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині – 8 місяців, найстаршій – 17 років. Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації”, – повідомив Прокудін.

Дітей вдалося повернути завдяки організації Save Ukraine. Загалом з початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини на вільну територію України вдалося повернути 139 дітей. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути понад 397 дітей.


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