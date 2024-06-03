З окупації повернули ще шістьох дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути три сім’ї з шістьма дітьми. Про це повідомив керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

“Цими вихідними наша команда допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам. Батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряда, який влучив у подвірʼя родини. Діти й досі не вірять, що тата вже не має”, – розповів Кулеба.

Діти з іншої родини кілька разів ставали свідками того, як російські окупанти били та катували їхнього батька. Молодший син сім’ї після побаченого перестав говорити. Російські окупанти також погрожували дітям. Зокрема, вони говорили, що їхнього батька вб’ють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат.

“Зараз вони вже перебувають у безпеці. І дорослі, і діти неймовірно радіють, що, нарешті, вони під українським прапором”, – додав Кулеба.