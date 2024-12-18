Суспільство

З окупації повернули ще 6 дітей 
18 Грудня 2024 13:44
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діти, окупація
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Україна повернула шістьох дітей віком від 9 місяців до 17 років з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила у Telegram радниця з питань комунікацій голови Офісу президента України Дарія Зарівна.

Серед врятованих – брат і сестра шести та десяти років, які три роки не відвідували школу та дитсадок через відмову батьків відправляти їх до російських закладів, насичених пропагандою. Десятирічна Настя мешкала в селі, ізольованому від світу від початку війни: окупанти блокували постачання гуманітарної допомоги, включно з їжею, ліками та одягом.

Також серед повернутих – двоє підлітків, 15-річний Ігор і 17-річний Денис. Росіяни змусили їх пройти військовий вишкіл та видали повістки до окупаційної армії. Для хлопців повернення на підконтрольну Україні територію стало життєво важливим.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що серед врятованих є також 9-місячне немовля. Усі діти перебували на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вже вдалося повернути 242 дитини з окупованої Херсонщини.


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