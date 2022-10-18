З моменту моторошної аварії на Сумській у Харкові, в якій загинули шестеро людей, минуло п’ять років

18 жовтня 2022 року минає п’ять років з моменту аварії на вулиці Сумській у Харкові, в якій загинули шестеро людей і ще шестеро дістали травм.

Батько загиблої в ДТП Діани Берченко Ігор розповів Суспільному, що 18 жовтня був на кладовищі, підтримує зв’язок з іншими сім’ями загиблих.

“Днями з іншими батьками зідзвонювалися, спілкуємося, це наше горе, говоримо одне з одним”, — сказав Ігор Берченко.

Донька Ігоря Берченка Оксана, яка в ДТП у 2017 році втратила сестру, чоловіка і після аварії має інвалідність, продовжує відновлювати здоров’я. На час війни вона виїхала з Харкова.

“Здоров’я в Оксани — так само. Вона щодня займалася, але не тому, що це модно чи що, а тому, що все костеніє, треба розробляти — в Оксани ж були страшні переломи”, — сказав Ігор Берченко.

Водійка Lexus Олена Зайцева, яку суд визнав винною у скоєнні ДТП, відбула половину покарання. За законом засуджена може подати прохання про умовно-дострокове звільнення. Чи надходило таке прохання, в прокуратурі Харківщини та відповідному управлінні з питань виконання покарань, поки з’ясувати не вдалося. Ігор Берченко каже: зараз його думки зайняті іншим.

“Зараз про це не думаємо, зараз війна, більше за це переймаємося, працюємо на перемогу, робимо те, що можемо, допомагаємо”, — говорить Ігор Берченко.

Компенсації, які суд зобов’язав Зайцеву виплатити постраждалим, родина Берченків за п’ять років не отримала.

“За 5 років отримали гривень 80-90, виплати не постійні, часом щось отримуємо, великих сум ми не отримували”, — розповів Ігор.

Дронова і Зайцеву засудили до максимального терміну за статтею за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель шести осіб, заподіяння тяжких, середньої тяжкості тілесних ушкоджень) — 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Згідно з вироком строк відбування покарання Зайцевої обчислюється з 18 жовтня 2017 року, Дронова — з 8 листопада 2017 року. Після вироку Дронова етапували до Крюківської виправної колонії №29 на Полтавщині, Зайцеву — у Покровський виправний центр №79 на Дніпропетровщині.

Аварія за участі Зайцевої та Дронова сталася у жовтні 2017 року. На перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volksvagen Touareg та Lexus. Останній викинуло на тротуар, п’ятеро людей померли на місці, ще одна дівчина — у лікарні. Ще шестеро людей отримали травми.

Як встановило слідство, водійка Lexus Олена Зайцева виїхала на перехрестя на червоне світло. Водій Volkswagen Геннадій Дронов — рушив на жовтий сигнал світлофора. Обох водіїв засудили до 10 років позбавлення волі.

У виправному центрі Зайцева працює вишивальницею на дільниці з виготовлення сувенірної продукції. Дронов працював підсобним робітником на ТОВ “Бетон-Супер”, однак з 24 лютого 2022 року, після введення в Україні воєнного стану, засуджених на роботу не виводять.