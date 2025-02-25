З майже сотні атак 28 відбулося тільки на Покровському напрямку: Генштаб про ситуацію на фронті

Розпочалась 1098 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 98 боєзіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 85 авіаударів, скинувши 117 КАБів. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 108 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2438 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів:

Галаганівка Чернігівської області;

Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області.

Харківський, Куп’янський та Лиманський напрямки

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в оборону українців поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

Краматорський, Торецький, Покровський напрямки

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

Новопавлівський, Придніпровський, Курський та інші напрямки

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили одну атаку поблизу Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували позиції Сил оборони в районах Малих Щербаків та Кам’янського.

Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території та успішно відбили дві наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку, у бік населеного пункту Садове.

На Сіверському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 34 авіаударів, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 375 обстрілів, 17 з них – з РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.