Суспільство

З Куп’янщини евакуювали вже 236 дітей

10 Листопада 2023 17:25
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діти, евакуація

З Куп’янського району Харківської області евакуювали 236 дітей в рамках примусової евакуації, залишається ще 55.

Про це повідомляє Харківська ОВА із посиланням на заяву начальника ХОВА Олега Синєгубова.

“З Куп’янщини вже евакуювали 236 дітей. Евакуація йде важко, оскільки деякі сім’ї налаштовані залишатися, однак ми продовжуємо наголошувати на тому, що варто виїжджати. Іншого шляху не буде, наше завдання – вивезти з небезпечних напрямків дітей”, – сказав Синєгубов.

У межах примусової евакуації з Куп’янського району в безпечні місця залишилося евакуювати 55 дітей.


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