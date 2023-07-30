З Херсонського музею вкрали картини Айвазовського

Херсонський художній музей звинуватив росіян у незаконному вивезенні з музею трьох картин Івана Айвазовського.

Картини “Вид міста Одеса”, “Буря вщухає” та “Море” були викрадені в листопаді 2022 року під час втечі російських військ під час звільнення Херсона підрозділами української армії.

“Називаючи Айвазовського “великим російським художником” (бо він навчався в Петербурзькій академії мистецтв), росіяни “викреслюють” усі “неканонічні” факти його життя”, – зазначили у музеї.

Крім цих картин, були також вкрадені роботи українських, російських та європейських художників, зазначають у музеї.