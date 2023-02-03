Економіка

З 6 лютого “Харківобленерго” вводить новий графік погодинних відключень електроенергії “Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області. Новий графік діятиме з 6 до 12 лютого 2023 року, повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко. У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили. 1 черга 12:00 — 15:00;

2 черга 13:00 — 16:00;

3 черга 14:00 — 17:00;

4 черга 15:00 — 18:00;

5 черга 17:00 — 20:00;

6 черга 18:00 — 21:00;

7 черга 19:00 — 22:00;

8 черга 07:00 — 10:00;

9 черга 08:00 — 11:00;

10 черга 09:00 — 12:00;

11 черга 10:00 — 13:00;

12 черга 11:00 — 14:00. grafik_pogodinnih_vidklyuchen_06_02_12_02Завантажити Графік може змінюватися в залежності від розпоряджень “Укренерго”. Про аварійні відключення електроенергії немає можливості повідомлення заздалегідь. Поділитися:



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