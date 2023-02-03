Економіка

З 6 лютого “Харківобленерго” вводить новий графік погодинних відключень електроенергії

3 Лютого 2023 13:38
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електропостачання

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Новий графік діятиме з 6 до 12 лютого 2023 року, повідомила речниця “Харківобленерго” Марина Шевченко.

У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили.

  • 1 черга 12:00 — 15:00;
  • 2 черга 13:00 — 16:00;
  • 3 черга 14:00 — 17:00;
  • 4 черга 15:00 — 18:00;
  • 5 черга 17:00 — 20:00;
  • 6 черга 18:00 — 21:00;
  • 7 черга 19:00 — 22:00;
  • 8 черга 07:00 — 10:00;
  • 9 черга 08:00 — 11:00;
  • 10 черга 09:00 — 12:00;
  • 11 черга 10:00 — 13:00;
  • 12 черга 11:00 — 14:00.
grafik_pogodinnih_vidklyuchen_06_02_12_02Завантажити

Графік може змінюватися в залежності від розпоряджень “Укренерго”. Про аварійні відключення електроенергії немає можливості повідомлення заздалегідь.


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