З 17 липня у всіх чоловіків від 18 до 60 перевірятимуть військовий квиток при виїзді з України 

З 17 липня у всіх українських чоловіків у віці від 18 до 60 прикордонники перевірятимуть наявність військово-облікового документа при виїзді з України.

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

“Відсьогодні наявність військово-облікового документа під час перетинe кордону обов’язкова умова для всіх українських чоловіків у віці від 18 до 60.

Така норма почала застосовуватись починаючи з 00.00.

З початку запровадження цього нововведення на кордоні поки не відмічається якихось моментів, щоб свідчили про зниження кількості перетинів, або призводили до непорозумінь чи конфліктних ситуацій.

Переважна більшість чоловіків, які перетинали кордон мали необхідні документи, зокрема і військово-облікові. Звісно були й відмови в перетині кордону, але їхня кількість незначна, лише кілька десятків: хтось забув взяти військово-обліковий документ, а хтось його взагалі не мав.

Станом на 7 ранку таких випадків майже 40. В той же час зазначу, що в попередні дні, до сьогоднішнього числа, загальна кількість відмов у перетині кордону на виїзд через невідповідність умов виїзду коливалася на рівні 170-200 осіб.

Також зазначу, що категорії осіб, яким відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися”.