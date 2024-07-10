З 13:00 збільшиться кількість черг відключень – Укренерго

З 10:00 до 13:00 буде діяти дві черги графіків відключень, в інші години доби – три черги.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Споживання зростає через спеку. У вівторок, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка.

Вночі росіяни здійснили чергову дронову атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури на Рівненщині. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Електропостачання споживачам, яке переривалось внаслідок атаки, було відновлене за резервними схемами.

На ранок залишаються знеструмленими 528 населених пунктів.

Через негоду знеструмлень немає.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

9 липня з 20:00 до 22:00 для зменшення обсягу відключень “Укренерго” залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини. 10 липня у вечірні години також планується залучати аварійне постачання з європейських країн для компенсації частки дефіциту енергії в системі та підтримки резервів.