З 1 листопада в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації

З 1 листопада 2025 року в Україні запрацював оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни, внесені до постанови Кабміну №560, спрощують процедуру — більшість відстрочок продовжуються автоматично, а головним інструментом подання документів стає застосунок «Резерв+». Також запроваджено можливість звернення через ЦНАП замість територіальних центрів комплектування (ТЦК).
«Більшість отриманих відстрочок — понад 600 тисяч — тепер продовжуються автоматично. Ті, кого це стосується, вже отримали сповіщення в “Резерв+”. Якщо бачите таке повідомлення — нічого робити не потрібно. Система подбає, щоб відстрочка продовжилась вчасно. Робимо процес прозорим, без ризиків маніпуляцій, і розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації», — пояснив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.
1. Автоматичне продовження відстрочок
Відтепер автоматично подовжуються відстрочки, підстави для яких підтверджуються державними реєстрами і не змінюються з часом.
Такі сповіщення вже отримали користувачі «Резерв+», які підпадають під ці категорії.
Автоматичному продовженню підлягають:
- особи з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дітей з інвалідністю;
- батьки трьох і більше дітей;
- подружжя військовослужбовців із дитиною;
- ті, хто доглядають батьків або подружжя з інвалідністю;
- студенти, аспіранти, викладачі вищої чи професійної освіти;
- родичі загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;
- родичі Героїв України, відзначених посмертно;
- звільнені з полону або позбавлені свободи через агресію рф.
Якщо відстрочка не подовжилася автоматично, це означає, що в реєстрах відсутні або застарілі дані. У такому випадку необхідно оновити інформацію або звернутись до ЦНАП з документами.
2. Оформлення відстрочки онлайн через «Резерв+»
Застосунок «Резерв+» тепер є головним інструментом для оформлення відстрочок. У ньому вже доступно 10 типів підстав, серед яких:
- інвалідність;
- тимчасова непридатність;
- батьківство дитини з інвалідністю або трьох і більше дітей;
- самостійне виховання дитини;
- навчання чи викладання у вишах та закладах профосвіти;
- шлюб із особою з інвалідністю або з військовим із дитиною.
У Міноборони повідомили, що перелік цифровізованих типів відстрочок поступово розширюватиметься. Найближчим часом додадуть можливість оформлення для тих, хто має батьків з інвалідністю I чи II групи.
3. Подання заяв через ЦНАП замість ТЦК
Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви від громадян напряму.
Для тих, хто не користується смартфоном або не має доступу до «Резерв+», документи можна подати у будь-якому ЦНАП.
Адміністратор ЦНАП:
- приймає документи;
- сканує та передає їх до відповідного ТЦК у електронному форматі;
- повідомляє заявника про результат телефоном.
Після ухвалення рішення користувач отримує сповіщення в «Резерв+», а позначка про відстрочку автоматично з’являється у його електронному військово-обліковому документі.
4. Паперові довідки скасовуються
Відтепер єдиним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».
Паперові довідки з мокрими печатками більше не видаються.
За необхідності документ можна роздрукувати:
- у застосунку «Резерв+»;
- через портал «Дія»;
- або отримати роздруківку у ТЦК чи ЦНАП.
Міноборони наголошує, що нова система покликана зменшити навантаження на ТЦК, мінімізувати людський фактор і ризики корупції, а також зробити процес відстрочок повністю прозорим і доступним онлайн.
За словами Мстислава Баніка, цифровізація дозволяє «зосередитись на головному — підготовці та мобілізації тих, хто справді потрібен армії».