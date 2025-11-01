З 1 листопада в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації

З 1 листопада 2025 року в Україні запрацював оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни, внесені до постанови Кабміну №560, спрощують процедуру — більшість відстрочок продовжуються автоматично, а головним інструментом подання документів стає застосунок «Резерв+». Також запроваджено можливість звернення через ЦНАП замість територіальних центрів комплектування (ТЦК).

«Більшість отриманих відстрочок — понад 600 тисяч — тепер продовжуються автоматично. Ті, кого це стосується, вже отримали сповіщення в “Резерв+”. Якщо бачите таке повідомлення — нічого робити не потрібно. Система подбає, щоб відстрочка продовжилась вчасно. Робимо процес прозорим, без ризиків маніпуляцій, і розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації», — пояснив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.

1. Автоматичне продовження відстрочок

Відтепер автоматично подовжуються відстрочки, підстави для яких підтверджуються державними реєстрами і не змінюються з часом.

Такі сповіщення вже отримали користувачі «Резерв+», які підпадають під ці категорії.

Автоматичному продовженню підлягають:

особи з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки дітей з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей;

подружжя військовослужбовців із дитиною;

ті, хто доглядають батьків або подружжя з інвалідністю;

студенти, аспіранти, викладачі вищої чи професійної освіти;

родичі загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;

родичі Героїв України, відзначених посмертно;

звільнені з полону або позбавлені свободи через агресію рф.

Якщо відстрочка не подовжилася автоматично, це означає, що в реєстрах відсутні або застарілі дані. У такому випадку необхідно оновити інформацію або звернутись до ЦНАП з документами.

2. Оформлення відстрочки онлайн через «Резерв+»

Застосунок «Резерв+» тепер є головним інструментом для оформлення відстрочок. У ньому вже доступно 10 типів підстав, серед яких:

інвалідність;

тимчасова непридатність;

батьківство дитини з інвалідністю або трьох і більше дітей;

самостійне виховання дитини;

навчання чи викладання у вишах та закладах профосвіти;

шлюб із особою з інвалідністю або з військовим із дитиною.

У Міноборони повідомили, що перелік цифровізованих типів відстрочок поступово розширюватиметься. Найближчим часом додадуть можливість оформлення для тих, хто має батьків з інвалідністю I чи II групи.

3. Подання заяв через ЦНАП замість ТЦК

Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви від громадян напряму.

Для тих, хто не користується смартфоном або не має доступу до «Резерв+», документи можна подати у будь-якому ЦНАП.

Адміністратор ЦНАП:

приймає документи;

сканує та передає їх до відповідного ТЦК у електронному форматі;

повідомляє заявника про результат телефоном.

Після ухвалення рішення користувач отримує сповіщення в «Резерв+», а позначка про відстрочку автоматично з’являється у його електронному військово-обліковому документі.

4. Паперові довідки скасовуються

Відтепер єдиним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

Паперові довідки з мокрими печатками більше не видаються.

За необхідності документ можна роздрукувати:

у застосунку «Резерв+»;

через портал «Дія»;

або отримати роздруківку у ТЦК чи ЦНАП.

Міноборони наголошує, що нова система покликана зменшити навантаження на ТЦК, мінімізувати людський фактор і ризики корупції, а також зробити процес відстрочок повністю прозорим і доступним онлайн.

За словами Мстислава Баніка, цифровізація дозволяє «зосередитись на головному — підготовці та мобілізації тих, хто справді потрібен армії».