        З 1 листопада в Україні діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації

        Сергій Бордовський
        1 Листопада 2025 08:25
        З 1 листопада 2025 року в Україні запрацював оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Зміни, внесені до постанови Кабміну №560, спрощують процедуру — більшість відстрочок продовжуються автоматично, а головним інструментом подання документів стає застосунок «Резерв+». Також запроваджено можливість звернення через ЦНАП замість територіальних центрів комплектування (ТЦК).

        «Більшість отриманих відстрочок — понад 600 тисяч — тепер продовжуються автоматично. Ті, кого це стосується, вже отримали сповіщення в “Резерв+”. Якщо бачите таке повідомлення — нічого робити не потрібно. Система подбає, щоб відстрочка продовжилась вчасно. Робимо процес прозорим, без ризиків маніпуляцій, і розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли зосередитись на завданнях мобілізації», — пояснив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік.

        1. Автоматичне продовження відстрочок

        Відтепер автоматично подовжуються відстрочки, підстави для яких підтверджуються державними реєстрами і не змінюються з часом.
        Такі сповіщення вже отримали користувачі «Резерв+», які підпадають під ці категорії.

        Автоматичному продовженню підлягають:

        • особи з інвалідністю;
        • тимчасово непридатні до служби;
        • батьки дітей з інвалідністю;
        • батьки трьох і більше дітей;
        • подружжя військовослужбовців із дитиною;
        • ті, хто доглядають батьків або подружжя з інвалідністю;
        • студенти, аспіранти, викладачі вищої чи професійної освіти;
        • родичі загиблих або зниклих безвісти під час бойових дій;
        • родичі Героїв України, відзначених посмертно;
        • звільнені з полону або позбавлені свободи через агресію рф.

        Якщо відстрочка не подовжилася автоматично, це означає, що в реєстрах відсутні або застарілі дані. У такому випадку необхідно оновити інформацію або звернутись до ЦНАП з документами.

        2. Оформлення відстрочки онлайн через «Резерв+»

        Застосунок «Резерв+» тепер є головним інструментом для оформлення відстрочок. У ньому вже доступно 10 типів підстав, серед яких:

        • інвалідність;
        • тимчасова непридатність;
        • батьківство дитини з інвалідністю або трьох і більше дітей;
        • самостійне виховання дитини;
        • навчання чи викладання у вишах та закладах профосвіти;
        • шлюб із особою з інвалідністю або з військовим із дитиною.

        У Міноборони повідомили, що перелік цифровізованих типів відстрочок поступово розширюватиметься. Найближчим часом додадуть можливість оформлення для тих, хто має батьків з інвалідністю I чи II групи.

        3. Подання заяв через ЦНАП замість ТЦК

        Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви від громадян напряму.
        Для тих, хто не користується смартфоном або не має доступу до «Резерв+», документи можна подати у будь-якому ЦНАП.

        Адміністратор ЦНАП:

        • приймає документи;
        • сканує та передає їх до відповідного ТЦК у електронному форматі;
        • повідомляє заявника про результат телефоном.

        Після ухвалення рішення користувач отримує сповіщення в «Резерв+», а позначка про відстрочку автоматично з’являється у його електронному військово-обліковому документі.

        4. Паперові довідки скасовуються

        Відтепер єдиним підтвердженням відстрочки є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».
        Паперові довідки з мокрими печатками більше не видаються.

        За необхідності документ можна роздрукувати:

        • у застосунку «Резерв+»;
        • через портал «Дія»;
        • або отримати роздруківку у ТЦК чи ЦНАП.

        Міноборони наголошує, що нова система покликана зменшити навантаження на ТЦК, мінімізувати людський фактор і ризики корупції, а також зробити процес відстрочок повністю прозорим і доступним онлайн.

        За словами Мстислава Баніка, цифровізація дозволяє «зосередитись на головному — підготовці та мобілізації тих, хто справді потрібен армії».


