З 1 грудня словацькі перевізники можуть заблокувати кордон з Україною

Словацька спілка перевізників (UNAS) заявила, що вже з 1 грудня може заблокувати пункт пропуску “Вишнє Нємецьке”, вимагаючи скасувати лібералізацію перевезень для української сторони.

Про це йдеться у заяві UNAS.

У спілці стверджують, що через блокування пунктів перетину кордону України з Польщею значно зросла кількість вантажівок, які рухаються через словацький кордон.

“Оскільки поляки не блокують перевезення гуманітарної та військової допомоги, то йдеться лише про комерційні перевезення. Однак цей комерційний транспорт, як і гуманітарний, звільнений від необхідності отримання дозволів на перевезення та інших правил і норм, яких повинні дотримуватися інші перевізники ЄС”, — йдеться у повідомленні.