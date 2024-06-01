З 1 червня перерахуть пенсії

З 1 червня 2024 року буде проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Підвищення торкнеться лише невеликої частини одержувачів.

Як повідомили в Пенсійному фонді, перехунок проведуть заднім числом та лише тій категорії пенсіонерам, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку та хто одержує пенсію у розмірі 5842 грн.

На перерахунок пенсії мають право у квітні ті, хто виконав умови:

продовжили працювати після призначення пенсії;

за час роботу отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

За наявності 35 років стажу щомісячна надбавка буде 333 грн. Так як перерахунок відбудеться із запізненням, то у червні виплатять додаткові кошти за квітень і травень. Відповідно, пенсія у червні збільшиться на 1000 грн, а далі виплачуватимуть щомісяця по 6175,1 грн.

Цього року середня пенсія в Україні збільшилася на 400 грн, і більшість пенсіонерів отримують менше ніж 5 тисяч грн на місяць. Особливу категорію становлять судді, чиї пенсії збільшилися на 4 тисячі грн і тепер перевищують 100 тисяч грн на місяць.

Середня пенсія в Україні від початку року зросла з 5,3 до 5,7 тис. грн. Однак ця цифра не відображає реальної картини, оскільки виплати значно різняться за регіонами. Наприклад, у Києві середня пенсія становить 7848 грн, тоді як у Тернопільській області — 4399 грн, згідно з даними Пенсійного фонду України.

Більшість пенсіонерів (44%) отримують пенсію до 4 тисяч грн, з них 26,84% отримують до 3 тисяч грн, і 17,2% — від 3 до 4 тисяч грн. Ще 18,6% пенсіонерів мають пенсію від 4 до 5 тисяч грн, що становить 62,6% усіх пенсіонерів.