Суспільство

Юрисконсульта “партії Шарія” затримали в Одесі: працював на російську воєнну розвідку

3 Серпня 2023 10:46
читать на русском →
сбу, шпигун

працював на російську воєнну розвідку

Юрисконсульта “партії Шарія”, який працював на російську воєнну розвідку, затримали в Одесі.

Про це повідомляє СБУ у Telegram.

“Контррозвідка СБУ провела в Одесі багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу ЗСУ РФ (більш відомого як ГРУ).

Він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки “прильотів” ракет і ударів дронами-камікадзе”. 

Повідомляється, що зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції “партії Шарія” в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення Росії він разом із дружиною виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя і за власним бажанням пішов до так званого “військового комісаріату Криму”. 

Одесита завербував кадровий співробітник 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорій Іванов, який працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ.

Зловмисник погодився працювати на РФ, отримав оперативний псевдонім “Diezel” і 500 доларів “авансу” за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Після цього фігурант повернувся в Одесу для збору розвідданих. 

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Також контррозвідка СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і теж співпрацює з російським ГРУ, отримуючи щомісячну платню.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
3 Серпня 2023 10:46

Юрисконсульта “партії Шарія” затримали в Одесі: працював на російську воєнну розвідку

3 Серпня 2023 09:18

Ворог атакував Херсон: є постраждалі
3 Серпня 2023 07:58

Кремль не визнає невдачі не війні, щоб не викликати паніку – ISW
3 Серпня 2023 07:08

Київ знову атакували Шахеди: ППО знищила півтора десятка цілей
2 Серпня 2023 19:17

На Бахмутському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції, – Генштаб

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Запад внезапно призвал Украину провести выборы в ВР и заявить свои права на русский язык

Віталій ЧЕПИНОГА

Правила Нації

Александр КИРШ

Хлев или Цивилизация: какая может быть многовекторность?

Віталій ПОРТНИКОВ

Кто там едет в Крым?

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

усі думки