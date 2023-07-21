Суспільство

Юрій Ігнат розповів подробиці про навчання українських пілотів на F-16 

21 Липня 2023 09:40
читать на русском →
навчання, літак

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може розпочатися наприкінці серпня або й швидше, а найкоротший курс становить шість місяців чи навіть менше.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

За словами Ігната, українські пілоти вже готуються до навчання на літаках F-16. Льотчики близько двох місяців чекали на рішення про виїзд до якоїсь із країн, де відбуватимуться навчання.

“Зараз працюють наші фахівці на різних майданчиках в рамках авіаційної коаліції, і де буде прийнято рішення – там будуть і навчатись. Можливо, це будуть різні бази для того, щоб якнайшвидше пройти цей процес. Тому що пропускна здатність бази теж не безмежна. Є певна кількість тренажерів, інструкторів, навчальних літаків тощо”, – розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що для молодих пілотів і, можливо, надалі для курсантів без льотної практики – може бути організоване більш довгострокове навчання. Йдеться про базову наземну підготовку, англійську мову, навчання на легкомоторному та реактивному літаках і далі – на винищувачах.

“За півроку можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для виконання поточних завдань, які нам дуже потрібно виконувати вже сьогодні – звільняти наші території, допомагати наземним військам і основне – завойовувати перевагу в повітрі”, – повідомив Ігнат.

Він додав, що F-16 також можуть допомогти Україні в захисті від російських ракет та дронів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
21 Липня 2023 12:20

Міноборони виділило “Львівському арсеналу”1,4 млрд грн на міни, але так їх і не отримало

21 Липня 2023 10:04

Обстріл Запорізької області: є загиблі та поранені
21 Липня 2023 09:16

Росіяни здійснили ракетну атаку по Одесі: є влучання
21 Липня 2023 08:52

ЦРУ не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї
21 Липня 2023 07:11

Інститут війни пояснив, чому Росія обстрілює українські порти

Останні новини
усі новини

Думки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

усі думки