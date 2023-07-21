Юрій Ігнат розповів подробиці про навчання українських пілотів на F-16 

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може розпочатися наприкінці серпня або й швидше, а найкоротший курс становить шість місяців чи навіть менше.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

За словами Ігната, українські пілоти вже готуються до навчання на літаках F-16. Льотчики близько двох місяців чекали на рішення про виїзд до якоїсь із країн, де відбуватимуться навчання.

“Зараз працюють наші фахівці на різних майданчиках в рамках авіаційної коаліції, і де буде прийнято рішення – там будуть і навчатись. Можливо, це будуть різні бази для того, щоб якнайшвидше пройти цей процес. Тому що пропускна здатність бази теж не безмежна. Є певна кількість тренажерів, інструкторів, навчальних літаків тощо”, – розповів речник Повітряних сил.

Він додав, що для молодих пілотів і, можливо, надалі для курсантів без льотної практики – може бути організоване більш довгострокове навчання. Йдеться про базову наземну підготовку, англійську мову, навчання на легкомоторному та реактивному літаках і далі – на винищувачах.

“За півроку можна підготувати декілька ескадрилей цих винищувачів для виконання поточних завдань, які нам дуже потрібно виконувати вже сьогодні – звільняти наші території, допомагати наземним військам і основне – завойовувати перевагу в повітрі”, – повідомив Ігнат.

Він додав, що F-16 також можуть допомогти Україні в захисті від російських ракет та дронів.