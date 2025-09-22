США почали будувати новий F-47: що відомо про винищувач шостого покоління

Boeing розпочав збирання першого винищувача шостого покоління F-47 у межах програми Next Generation Air Dominance (NGAD). Про це заявив начальник штабу Повітряних сил США генерал Девід Олвін під час конференції Air & Space Forces Association, повідомляє The War Zone.

За словами генерала, йдеться про побудову першого льотного зразка у рамках фази Engineering and Manufacturing Development (EMD). Очікується, що випробувальний політ F-47 може відбутися у 2028 році. При цьому військові наголошують: дати залишаються орієнтовними, адже низка підсистем — насамперед двигуни — ще перебувають у розробці.

У проєкті F-47 Пентагон передбачає не лише новий літак, а й інтеграцію з безпілотними «веденими» (Collaborative Combat Aircraft), сучасними сенсорами, засобами радіоелектронної боротьби та системами управління боєм.

За оприлюдненими матеріалами ВПС США, F-47 суттєво перевищує можливості попередніх поколінь винищувачів:

F-16 (4-те покоління): бойовий радіус близько 400 морських миль, швидкість Mach 2.

F-15E (4++ покоління): бойовий радіус ~690 морських миль, швидкість Mach 2.5.

F-22 Raptor (5-те покоління): бойовий радіус близько 590 морських миль, швидкість Mach 2+.

F-35A (5-те покоління): бойовий радіус ~670 морських миль, швидкість до Mach 1.6.

F-47 (6-те покоління): заявлено 1000+ морських миль та швидкість Mach 2+, що робить його перспективним наступником у забезпеченні переваги США в повітрі на десятиліття вперед.

Офіційна інфографіка ВПС США, що порівнює окремі характеристики сучасних та майбутнього літаків, включаючи F-47 / Фото: ВПС США

Характеристики стелс-технологій та частина технічних деталей засекречені.

У бюджеті США на 2026 фінансовий рік на програму NGAD закладено близько $3,5 млрд, що дозволить розвивати F-47 паралельно з іншими компонентами нової авіаційної системи.