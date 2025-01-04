Суспільство

Юрій Бутусов звинуватив Мінстратегпром у постачанні на фронт бракованих мін
4 Січня 2025 15:10
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брак, міни
Бракована українська 120 мм артилерійська міна, листопад 2024 / Фото ТСН

Військовий журналіст Юрій Бутусов заявив, що Міністерство стратегічних галузей промисловості продовжує постачати на фронт браковані мінометні міни, попри обіцянки замінити їх. Про це він написав у своєму Facebook.

За словами Бутусова, міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін стверджує, що проблема з неякісними мінометними мінами була вирішена, але це неправда.

“Мінометники 151-ї, 155-ї, 59-ї бригад продовжують отримувати тисячі бракованих мін від Мінстратегпрому. Ніхто їх не вилучає і не замінює. Пан Сметанін бреше, прикриваючи корупцію та безпорадність, наслідком яких стають втрати серед наших воїнів”, – зазначив журналіст.

Бутусов також заявив, що ні міністр оборони Рустем Умєров, ні Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський не вживають заходів для виправлення ситуації.

На підтвердження своїх слів Бутусов опублікував відео, на якому військові 151-ї бригади демонструють проблеми з використанням мін.

Раніше, у листопаді, медіа вже повідомляли про масові скарги військових на неякісні мінометні міни, які або не досягали цілі, або не вибухали. За даними журналістів, Міноборони розпорядилося відкликати з фронту щонайменше 100 тисяч бракованих мін, яких мало б вистачити на півроку бойових дій.


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