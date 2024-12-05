ЮНІСЕФ надасть ста українським школам допомогу на підготовку до зими

ЮНІСЕФ спільно з урядом Норвегії надасть фінансову підтримку ста школам в Україні для їхньої підготовки до зимового сезону.
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Кожна школа отримає 290 500 грн для створення комфортних умов навчання, незважаючи на виклики, пов’язані з війною.
Фінансування можна використати для:
- утеплення будівель, заміни вікон і дверей;
- ремонту або придбання електрообладнання та теплогенераторів;
- модернізації інженерних мереж;
- оновлення їдалень у межах реформи шкільного харчування.
“Це важливий крок для підтримки освітніх закладів, які, попри складні умови війни, продовжують забезпечувати дітей якісною освітою”, – зазначили в МОН.
Програма реалізується завдяки фінансовій підтримці уряду Норвегії через UNICEF Ukraine.