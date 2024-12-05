Суспільство

ЮНІСЕФ надасть ста українським школам допомогу на підготовку до зими
5 Грудня 2024 12:44
читать на русском →
допомога, школа
Ілюстративне фото з відкритих джерел

ЮНІСЕФ спільно з урядом Норвегії надасть фінансову підтримку ста школам в Україні для їхньої підготовки до зимового сезону. 

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. 

 Кожна школа отримає 290 500 грн для створення комфортних умов навчання, незважаючи на виклики, пов’язані з війною.

 Фінансування можна використати для:

  • утеплення будівель, заміни вікон і дверей;
  • ремонту або придбання електрообладнання та теплогенераторів;
  • модернізації інженерних мереж;
  • оновлення їдалень у межах реформи шкільного харчування.


 “Це важливий крок для підтримки освітніх закладів, які, попри складні умови війни, продовжують забезпечувати дітей якісною освітою”, – зазначили в МОН.

Програма реалізується завдяки фінансовій підтримці уряду Норвегії через UNICEF Ukraine.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Грудня 2024 12:44

ЮНІСЕФ надасть ста українським школам допомогу на підготовку до зими
5 Грудня 2024 11:53

ГУР атакувало російський Газпромбанку
5 Грудня 2024 11:40

У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат – британська розвідка
5 Грудня 2024 10:08

Зеленський ввів санкції проти проросійської влади у Грузії
5 Грудня 2024 09:32

Сили ППО знищили 30 з 44 ворожих дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки