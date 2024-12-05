ЮНІСЕФ надасть ста українським школам допомогу на підготовку до зими

ЮНІСЕФ спільно з урядом Норвегії надасть фінансову підтримку ста школам в Україні для їхньої підготовки до зимового сезону.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Кожна школа отримає 290 500 грн для створення комфортних умов навчання, незважаючи на виклики, пов’язані з війною.

Фінансування можна використати для:

утеплення будівель, заміни вікон і дверей;

ремонту або придбання електрообладнання та теплогенераторів;

модернізації інженерних мереж;

оновлення їдалень у межах реформи шкільного харчування.



“Це важливий крок для підтримки освітніх закладів, які, попри складні умови війни, продовжують забезпечувати дітей якісною освітою”, – зазначили в МОН.

Програма реалізується завдяки фінансовій підтримці уряду Норвегії через UNICEF Ukraine.