Юлію Тимошенко викрили на пропозиції хабаря нардепам, — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на пропозиції неправомірної вигоди нардепам інших фракцій.

Про це повідомили в НАБУ.

Як пише Суспільне з посиланням на джерело у правоохоронних органах, йдеться про голову фракції “Батьківщина”, народну депутатку Юлію Тимошенко. Інформацію підтверджує програма журналістських розслідувань “Схеми”.

За даними НАБУ, хабар пропонувався за голосування “за” або “проти” окремих законопроєктів.

“Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України”, — йдеться у повідомленні.