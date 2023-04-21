Суспільство

YouTube видалив відео про ПВК “Вагнер”

21 Квітня 2023 17:45
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YouTube, пвк

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що YouTube у відповідь на звернення видав відеоролики про ПВК “Вагнер” з більш ніж 1 млн переглядів та канали, які їх розповсюджували.

“YouTube відреагував блискавично, видаливши відеоролики «Вагнера» з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували. Дякую партнерам за оперативність”, – написав Ткаченко у Телеграм-каналі.

Міністр також закликав громадян надсилати посилання на пошту міністерства [email protected], якщо вони побачать на YouTube відео із “вагнерівцями”.

Раніше в п’ятницю Ткаченко закликав YouTube вжити заходів щодо моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК “Вагнера” на відеохостингу.


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