        Суспільство

        YouTube заблокував канал зрадниці Діани Панченко

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 15:50
        читать на русском →
        Діана Панченко / Фото з відкритих джерел
        Діана Панченко / Фото з відкритих джерел

        YouTube видалив канал Діани Панченко, якій у 2023 повідомили про підозру у державній зраді. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

        Панченко раніше працювала ведучою заблокованих телеканалів “NewsOne”, “Перший незалежний” та “UkrLive”, пов’язаних із депутатами від забороненої у 2022 році партії “Опозиційна платформа — За життя”.

        Реклама
        Реклама

        У 2022 році вона виїхала до РФ, де почала поширювати антиукраїнські наративи та регулярно відвідувати окуповані території для зйомки пропагандистських матеріалів.

        У січні 2023-го СБУ повідомила їй про підозру у виправдовуванні та глорифікації збройної агресії РФ проти України, а в жовтні – у державній зраді.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини