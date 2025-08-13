YouTube заблокував канал зрадниці Діани Панченко

YouTube видалив канал Діани Панченко, якій у 2023 повідомили про підозру у державній зраді. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Панченко раніше працювала ведучою заблокованих телеканалів “NewsOne”, “Перший незалежний” та “UkrLive”, пов’язаних із депутатами від забороненої у 2022 році партії “Опозиційна платформа — За життя”.

У 2022 році вона виїхала до РФ, де почала поширювати антиукраїнські наративи та регулярно відвідувати окуповані території для зйомки пропагандистських матеріалів.

У січні 2023-го СБУ повідомила їй про підозру у виправдовуванні та глорифікації збройної агресії РФ проти України, а в жовтні – у державній зраді.