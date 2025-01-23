Суспільство

YouTube повертає в Україну кнопки-нагороди
23 Січня 2025 07:09
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Google відновив вручення нагород українським авторам YouTube-каналів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

Після майже трирічної паузи, викликаної повномасштабним вторгненням Росії, українські блогери знову зможуть отримувати “срібні”, “золоті” та “діамантові” кнопки YouTube. За словами Федорова, відновлення цієї практики стало можливим завдяки зусиллям Міністерства цифрової трансформації.

Нагороди присуджуються залежно від кількості підписників:

  • “Срібна” кнопка — за 100 тисяч підписників, виготовлена з нікельованого металу.
  • “Золота” кнопка — за 1 мільйон підписників, містить шар позолоти.
  • “Діамантова” кнопка — за 10 мільйонів підписників, виконана з кристалоподібного матеріалу з металевою основою.

Федоров також зауважив, що “кнопки” більше не надсилаються до Росії, Білорусі, Ірану і Північної Кореї.


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