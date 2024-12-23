YouTube фактично заблоковано в Росії, – ЗМІ

Сьогодні обсяг трафіку YouTube у Росії впав до мізерних 20% від звичайного рівня, повідомляє “Бэкдор”.

Мешканці Москви повідомляють, що доступ до платформи можливий лише через якісний платний VPN. Безкоштовні VPN дозволяють працювати з YouTube не більше хвилини, а без використання обхідних засобів сервіс зовсім недоступний.

Напередодні Роскомнадзор оголосив про наявність підстав для обмеження доступу до YouTube, звинувативши платформу у “численних порушеннях” російського законодавства, а також у демонстрації “неповаги до Росії та її громадян”.