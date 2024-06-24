Євросоюз схвалив виділення до €1,4 млрд на зброю для України за рахунок російських активів, – Politico

Країни Євросоюзу схвалили перший транш військової допомоги для України в розмірі до 1,4 мільярда євро, що надійде з доходів від заморожених російських активів.

Про це стало відомо виданню Politico від європейських дипломатів.

Наголошується, що гроші підуть безпосередньо на пряму закупівлю озброєння, зокрема, на системи протиповітряної оборони.

Гроші виділяють через Фонд допомоги Україні (UAF), але, як зазначається, ці платежі досі блокувала Угорщина.

Однак юридична служба Ради ЄС стверджує, що Будапешт не може зупинити ці платежі, оскільки країна утрималася під час голосування на початку цього року за створення цього Фонду. Причина, яка дозволяє обхідний шлях, полягає в тому, що ці кошти не надходять від платників податків ЄС.

Зазначається, що гроші підуть не на відшкодування, як це зазвичай буває у випадку з Фондом допомоги Україні, а на пряму закупівлю озброєння: боєприпасів і систем ППО.

Чверть суми буде використана для закупівель в української оборонної промисловості.

У Politico повідомили, що країни ЄС мали час до 11 ранку понеділка, щоб висловити свою думку з цього питання, і жодна з них, як стверджує видання, не проголосувала проти. Це рішення не вимагало одностайності, а це означає, що Угорщина не могла його заблокувати.

Наразі остаточна сума прибутку від заморожених активів Росії, яка піде на купівлю зброї, поки що точно невідома, але дипломати кажуть, що вона коливається між 1,2 млрд євро та 1,4 млрд євро.

Офіційне оголошення про виділення траншу очікується після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок.