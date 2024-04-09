Євросоюз розпочав роботу над 14-пакетом санкцій проти РФ

Європейський союз готує 14-й пакет санкцій проти РФ, який має бути ухвалений навесні цього року.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

“Ми розпочали підготовку 14-го пакету санкцій, який має бути ухвалений навесні. Він, ймовірно, включатиме широкий перелік обмежувальних заходів з сильним акцентом на боротьбу з обходом – наприклад, у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати верхню межу цін на експорт нафти”, – сказав Домбровскіс.

Він зауважив, що ЄС також шукає спосіб зупинити обхід санкцій через західні дочірні компанії, що працюють у країнах за межами Європи.

“З погляду ЄС, материнські компанії ЄС, які зберігають вплив на бізнес-операції своїх закордонних дочірніх компаній, можуть нести відповідальність за операції, що здійснюються цими дочірніми компаніями”, – додав Домбровскіс.