Євросоюз продовжив скасування мит на імпорт української агропродукції

Європейський союз на рік продовжив скасування мит та квот на імпорт української сільгосппродукції до 5 червня 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

“Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах тривалої агресивної війни Росії”, — йдеться у повідомленні.

Європарламент також розробив екстрені заходи, які Комісія може вжити у разі, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС.

Екстрені заходи вживатимуться, якщо обсяг імпорту продуктів перевищить середні показники 2022 і 2023 років.

Безмитне ввезення української сільгосппродукції до Євросоюзу діє з червня 2022 року. Водночас проти виступили польські фермери, які почали акції протесту. Вони блокують дороги, автостради та автомагістралі.