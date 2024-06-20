Політика

Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти РФ
20 Червня 2024 11:47
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Країни ЄС узгодили 14-й пакет санкцій проти РФ, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС у X (Twitter).

Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, йдеться в заяві.

Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.


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