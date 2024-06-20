Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти РФ

Країни ЄС узгодили 14-й пакет санкцій проти РФ, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ).

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС у X (Twitter).

Цей пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, йдеться в заяві.

Посадовці з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій більше місяця. Нові заходи включають заборону на перевалку російського СПГ та план покласти на операторів з Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами в третіх країнах.