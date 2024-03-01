Євросоюз посилить перевірки імпорту українського зерна через протести польських фермерів

На тлі протестів польських фермерів Європейський Союз посилить перевірки дотримання домовленостей під час імпорту зерна з України.

Про це заявила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан, повідомляє Reuters.

“Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації”, – зазначила вона.

Валеан наголосила, ЄС має переконатися в тому, що перевізники не порушують угод та в їхньому праві на транзит.

Водночас вона підкреслила, що країни-члени Євросоюзу також могли виграти від торгівлі: за її словами, експорт автомобільними шляхами в Україну з Польщі, Румунії й Словаччини удвічі збільшився та перевищив обсяг товарів, що отримують ці держави з України.

“Це свідчить, що прикордонні країни також мають вигідний обмін”, – зауважила Валеан.

Єврокомісар з транспорту додала, що у січні 2024 року транзитом пройшли 3 млн тонн українського зерна, 2,04 млн з яких – через Румунію.

Від моменту створення коридорів солідарності у травні 2022 року, Україна через них експортувала загалом 64 млн тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів.